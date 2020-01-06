На Різдво обмежать проїзд у центрі Києва

У Києві на Різдво, 7 січня, заборонять рух транспорту вздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби КМДА.

«7 січня з 12:00 до 17:00 заборонять рух транспорту вздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської (від будинку №23 на вулиці Софіївській до провулка Рильського)», — повідомляє прес-служба.

У разі необхідності, в залежності від пасажиропотоків, можливо короткочасне обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метро «Золоті ворота». Усі ескалатори будуть працювати на підйом, щоб уникнути тисняви на платформі.

Крім того, можливе обмеження або закриття на вхід до станцій метро «Хрещатик», «Контрактова площа», «Поштова площа» та «Майдан Незалежності».

Також на час проведення заходів на Софійській і Михайлівській площах 7 січня з 12:00 до 17:00 тролейбуси №№ 6, 16, 18 будуть рухатися зі змінами: