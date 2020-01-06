Дуда заявив, що хотів би в Ізраїлі виступити поруч з Путіним

Польський президент Анджей Дуда стане учасником заходів з 75-річчю звільнення гітлерівського концтабору Освенцім у тому випадку, якщо йому нададуть право виступити під час урочистих заходів на одному рівні з президентами Німеччини та Росії.

«Для мене найважливішою умовою є те, щоб я, як президент Польщі, зміг виступити разом з іншими президентами, поруч з президентом Путіним, президентом Штайнмайером, щоб я міг говорити про терпіння поляків, польських євреїв, польських громадян, міг там говорити про втрати, які нам довелося понести в результаті Другої світової війни, Голокосту і те, яким чином ми отримали Другу світову війну, щоб я міг говорити про історичну правду, яка останнім часом, на жаль, фальсифікується», — заявив політик в ефірі телеканалу TVP.INFO.

Тим часом, у Варшаві ізраїльські урочистості з нагоди визволення концтабору вважають конкурентною заходом того, яке відбудеться в Польщі 27 січня. До того ж, поляків не задовольняє факт, що там головним спікером, поруч з президентом Ізраїлю Реувеном Ривлином, буде президент Російської Федерації Володимир Путін.