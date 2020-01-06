Меркель відвідає Росію 11 січня

11 січня канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідає РФ з робочим візитом на запрошення президента Володимира Путіна.

Про це повідомляється на сайті Кремля.

Відзначається, що Путін і Меркель планує обговорити Сирію, Лівію, а також ескалацію напруженості на Близькому Сході після авіаудару США по Багдаду, в результаті якого загинув іранський генерал Касем Сулеймані.

«Буде також розглянута проблематика врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту в контексті реалізації мінського «Комплексу заходів» від 2015 року та домовленостей, досягнутих на саміті в «нормандському форматі» 9 грудня 2019 року в Парижі»,— йдеться в повідомленні.