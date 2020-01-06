Тарас Чукін, він же Тарас Любимов, якого звинувачував у шахрайстві покійний нардеп Тимчук, намагається сховати кінці у воду

Маловідомий аферист і шахрай з двома прізвищами Тарас Чукін, він же Тарас Любимов, намагається надати забуттю темну історію яка сталася у нього з покончившим життя самогубством нардепом Дмитром Тымчуком.

В історії яку описував Тимчук і його група Інформаційне опір наведені факти злочинної діяльності Чукина щодо ІС. Редакція підозрює, що ці дії проводяться Чукиным не випадково, тому закликаємо правоохоронні органи звернути увагу на цього персонажа.

Ми наводимо текст статті в повному обсязі.

Смутні часи змін і воєн – золотий час для всякого роду шахраїв і жучил.

Природно, вони не діють і в спокійні, мирні дні. «Нагріти друзів», перетворити деяких з них ворогів, «кинути» партнерів по бізнесу, не відволікаючись від солодкого життя – такі були звичайні будні нашого героя. Боротися з такими діячами в правових реаліях сучасної України – схожі на боротьбу з вітряними млинами. Ніякі рішення ніяких судів не змусять їх розлучитися з їх милими серцю грошима або тим, що дає можливість ці гроші заробити.

У квітні 2014 р. координатор групи «ІС» Дмитро Тимчук написав у Facebook про якийсь Тараса Любимове. Як з’ясувалося пізніше, це не справжнє прізвище діяча, насправді він Чукін Тарас Вікторович. Мабуть, таке прізвище здалася йому немилозвучного для людини творчої, ну та Бог з ним. Так ось, цей самий Чукін-Любимов, як раз, коли суспільство потребувало інформації спочатку з аннексируемого росіянами Криму, а потім — з Донбасу, і група «ІС» почала видавати зведення про події (тоді матеріали публікувалися в форматі підсумків дня), цей діяч зготував сайт зі співзвучною назвою і почав без дозволу передирать матеріали авторства групи «ІС», видаючи свій сайт через сайт «Інформаційного Опору».

А заодно наш витівник почав збирати грошики з обманутого читача «на розвиток проекту «ІС», незважаючи на негативне ставлення до жебрацтві з боку координаторів цього «Информационнного Опору».

З часом, під тиском групи «ІС», огризаючись і лякаючи судом, Любимов-Чукін все ж змінив назву сайту, і його дітище під назвою InfoResist існує досі. Причому і сьогодні залишається чимало читачів цього сайту, впевнених, що перед ними – ресурс групи «ІС» (а ми зайвий раз нагадуємо читачам, що «Інформаційне опір» має тільки один сайт – sprotyv.info).

«Допоможіть, чим можете»

Повернемося в квітень 2014-го. Як ми згадали, Чукін намалював своє «опір» зовсім не з метою інформування суспільства про події на Південно-Сході України. Через деякий час Чукін-Любимов став просити у небайдужих людей допомогти проекту фінансами. Природно, багато проассоциировали збір коштів з ім’ям Дмитра Тымчука. Про те, що справжня група «ІС» ні до яких зборів коштів не причетна, координатор і неодноразово повідомляв на своїй сторінці в Facebook.

«Наша принципова позиція полягає в тому, що ми працюємо лише на ентузіазмі і патріотизмі – і до сьогоднішнього дня не просили і не отримували (хоча пропонували неодноразово) ні копійки грошей у кого б то не було. Але після «збору коштів» з народу цими панами на чолі з якимось Тарасом Любимовим, ми почали вимагати від них припинити їх діяльність…В результаті переговорів ці дітлахи таки змінили назву сайту «InfoResist» (спочатку сайт ділків називався «Інформаційне Опір» — ред.). Зрозуміло, продовжуючи «збирати допомогу». І продовжуючи використовувати практично всю інформацію нашої групи «ІВ» — аж до даного моменту», — написав Тимчук в квітні 2014 року.

Це не вкладається в голові, але «фальшивомонетники» на чолі зі своїм змінюють прізвища шефом зажадали від групи «Інформаційне Опір» вибачень за те, що їх назвали шахраями. Інакше, вони пригрозили, образяться і підуть в суд.

В даний час сайт шахраїв продовжує функціонувати, а особистість Тараса Любимова, пардон, Чукина, гідна уваги того, щоб громадськість знала про неї якомога більше.

Доля «нафтовика»

Після торішніх подій ми довгий час не згадували Любимова-Чукина – як би, є справи важливіші, ніж сперечатися з ушлим ділком. Але згадати сього пана довелося – нещодавно до координаторів групи «ІС» звернулася ціла група (!!!) підприємців, постраждалих від дій Тараса Вікторовича Чукина. Причому в даному випадку мова йде не про таких ефемерних для України поняттях, як авторські права, а про цілком реальну торгівлю нафтопродуктами.

Зокрема, виявилося, що Чукін (до речі, уродженець Охтирки Полтавської області), будучи засновником і директором ряду підприємств, які здійснюють діяльність у сфері оптової реалізації паливно-мастильних матеріалів (ПММ), неодноразово «кидал» своїх контрагентів, отримуючи від них великі партії товару і не розплачуючись за рахунками. У розпорядженні групи «ІС» є всі підтверджуючі це документи (починаючи від договорів і накладних на поставку пально-мастильних матеріалів, закінчуючи рішеннями судів). Всього відомо про шість таких випадках (всі вони мали місце в 2012 році, але отримати з Чукина хоч копійку, домігшись виконання судових рішень, не вдалося нікому).

Липовий «Любимов», за словами одного з постраждалих бізнесменів, Олександра Омельчука з Луцька, — «дуже обережна людина, любить повторювати: «Головне понти, а не гроші». Він часто змінює свій номер телефону, змінює адреси. Я думаю, що він користується своїми зв’язками (не раз у розмові з ним він це згадував — ДАІ, міліція, СБУ), а зв’язки і породжують корупцію». Саме все перераховане, вважає підприємець, і допомагає шахраєві уникнути відповідальності і виплатити борг. Наприклад, згаданого бізнесменові, який раніше вважав Чукина товаришем і довіряв йому, він має близько 50 тисяч доларів. Омельчук зазначає, що угода з колишнім другом сильно вдарила по його бізнесу, і з тих пір він перестав настільки сліпо довіряти людям.

«Я особисто знайомий з Тарасом Чукиным 10 років. І до того моменту вважав його своїм близьким другом, ми з ним спілкувалися про особисте життя. Я знав, що він почав займатися фотографуванням відомих моделей, співпрацювати з відомими дизайнерами: Федір Возіанов, Олександр Трофименко. До того моменту я знав його як надійного товариша, але після зустрічі з ним у Шевченківському райвідділі міліції, коли він заявив, що він мене не пам’ятає, і у мене ні чого не брав, то я зрозумів, що це звичайний шахрай. Я в нього питав, як ти міг зі мною і з моїм товаришем так вчинити, на що він відповів: так треба. При зустрічі я в нього просто попросив би, поверни те, що тобі не належить», — розповів нам Олександр. Про елементи солодкого життя, до яких, як, напевно, більшість брудних «ділків», схильний Чукін, ми ще повернемося.

Омельчук впевнений: у колишнього друга є кошти, щоб розплатитися за боргами. Але, мабуть, немає особливого бажання… За даними нашого співрозмовника, липовий Любимов має квартиру в Києві (ясна річ, записану на іншу людину), п’ять гектарів землі в околицях столиці, шикарне авто, а також складається в якихось стосунках з українським дизайнером Сашею Т. (див. фото нижче, Чукін на ньому – той, що нижче зростанням).

Злі язики говорять про нетрадиційну орієнтацію Чукина-Любимова, але гомосексуалістом назвати його не можемо, оскільки свічку не тримали. Тільки от, здається, у постраждалих бізнесменів не пропадає бажання назвати Чукина більш простонародним словом на букву «п»…

Примітно, що цей суб’єкт, за словами ошуканих бізнесменів, не залишив свою діяльність по збору коштів. Воно і зрозуміло – це ж скільки можна «накосити», користуючись тим, що українці, в пориві патріотизму, готові допомагати солдатам, переселенцям та біженцям… «На деяких сайтах Чукін-Любимов вказував, що він є організатором добровільних пожертвувань, то на користь Криму (потрібно терміново купити сервер), то збору коштів на лікування дитини, то на АТО», — розповів нам Омельчук. Але свого прямого телефону обережний жук Чукін ніде не світить.

Ще про методи, якими псевдо-Любимов «відмазується» від виплати боргів. Наше джерело поділився з нами скрінами СМС, в яких шахрай скаржиться, що не може віддати гроші з-за хвороби дівчини (це стає очевидним із змісту повідомлень, див. фото нижче).

На сьогоднішній день шахрай має понад 345 тис. гривень ПП «Флай-Луцьк» (договір з ТОВ «Русойл Компані», директор і засновник – Чукін, договір з ТОВ «Компанія Лейді», в якій він значиться засновником, номінальний директор – р-н Іванушкін, який запевняє, що діяв виключно за вказівкою боса). Також повинен Чукін ще кільком компаніям — і також чималі суми. Всі документи є у розпорядженні редакції «ІС». Варто зазначити, що компанії, що постраждали від діяльності цього «бізнесмена», зазнали істотних збитків, які відбилися на їх подальшій діяльності. Крім того, договори були укладені в гривнях, а про різниці курсу національної валюти в 2012 і зараз зайвий раз говорити не варто…

Нам про нинішню діяльність шахрая відомо небагато. Але, подейкують, правоохоронні органи ще півтора роки тому передали в прокуратуру кримінальну справу з усіма «витівками» симпатяги Чукина. Тільки ось там воно і застрягло. Ми розберемося, хто і з-за чого гальмує передачу витівок Чукина в суд.

Водночас сподіваємося, що інформація, яку ми поділилися, буде корисна тим, хто, по необережності або через незнання, збирався мати спільні справи з Тарасом Чукиным або Тарасом Любимовим.

І передаємо привіт тим посадовим особам Міноборони і Генштабу ЗСУ, які мали справи з Чукиным-Любимовим у вигляді «спільного заробітку» на АТО.

ІС