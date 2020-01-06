Був «Петро Дівехі», а став «Володимир Оманську»: Романенко вважає, що біля Офісу президента велика проблема з комунікаціями

Юрій Романенко нагадав на своїй сторінці у «Фейсбук», що п’ятого президента України називали також і «Петром Мальдівських».

Тепер же, за словами політолога, у нас з’явився «Володимир Оманську». Цей «титул» нинішній президент отримав після того, як в медіа-просторі з’явилася інформація про його поїздку в Оман, викликала неоднозначну реакцію в українському суспільстві.

Романенко наголосив, що це прекрасний приклад того, як медійний скандал можна створити буквально на порожньому місці. Крім того, так і не сама хороша для глави держави ситуація ще і посилюється незграбними діями його прес-служби та Офісу президента.

Політолог вважає, що біля Офісу президента є серйозні проблеми з комунікацією, так і з плануванням своїх дій. Судячи з усього, Володимир Зеленський просто відпочивав у «Буковелі», і раптом йому стукнуло в голову рвонути в Оман. Може, стало сумно на українському гірськолижному курорті, може ще якісь причини були. При цьому оточення президента нічого про його плани не знало, а далі вже, як кажуть, «пішло палево». Почали гарячково ставити завдання, які вирішували всім колективом як уміли.