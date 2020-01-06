Фесенко спрогнозував фінал конфлікту Тимошенко і Зеленського

Спочатку було ясно, що лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко рано чи пізно піде в опозицію до президента України Володимиру Зеленському, так як обидва політика занадто різні.

Таку заяву зробив голова Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко в інтерв’ю Ukrlife.TV

Нагадаємо, що їхній конфлікт почався з того, що Зеленського зачепило виступ Тимошенко з питання ринку землі і він з сарказмом розкрив переговори з нею з кадрових питань, не чекаючи, що Леді Ю відповість йому не менш гостро і влучно.

«До цього було багато чуток про прем’єрство Тимошенко. Але я і тоді мало в це вірив, і після того, що сталося — ні. Зеленський не сприймає як своїх партнерів людей, з якими у нього немає особистої довіри«, — пояснив Фесенко.

Крім того, політолог додав, що та ж таки земельна реформа є принциповим питанням і для Зеленського, і для Тимошенко, яка заради цього навіть пішла на тактичне партнерство з «Опозиційною платформою-За життя».

«Якщо до цього ЮВТ не критикувала Зеленського безпосередньо, висловлюючись в основному, проти дій уряду, то тепер вона пішла в пряму опозицію, що було передбачувано«, — резюмував фахівець.