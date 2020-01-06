Путінський міф: Червона Армія насправді нікого не рятувала

Мене більше цікавить попередня новина: про наїзд Путіна на Польщу і взагалі весь його хайп з приводу пакту Молотова-Ріббентропа і т. д.

Ось поставили в Празі пам’ятник власівцях. Російський МЗС щось чергово гавкнул і замовк: ну, поставили і поставили. Путін взагалі промовчав. А адже це фактично пам’ятник стройовим частинах вермахту. Чому не було кипеша?

Чому ор піднявся з-за якоїсь європейської резолюції, в якій вже в сотий раз за останні років двадцять повторюється стара і набила оскому думка про те, що Другу Світову Війну розв’язали Гітлер разом зі Сталіним? Чого раптом цього разу Путін стрепенувся? А чого раніше ігнорував цю тему?

І ось, що я думаю з цього приводу. Тут важлива тема, яка для Путіна має ключове значення як частина його ментальності: невдячність Європи. Типу, ми їх врятували від фашизму, а вони нас з нацистами на одну дошку ставлять, тварюки!

І ось ця тема «спасіння», «солдата-визволителя» і т. д. вона без Польщі ніяк не працює. Посудіть самі: практично всі країни (за винятком саме Польщі), які були в ході бойових дій зайняті радянськими військами були сателітами гітлерівської Німеччини.

Чехія була німецьким протекторатом, тобто фактично — частиною Третього Рейху. Словаччина — союзником. Також Угорщина, Румунія, Болгарія. Більшість армій цих країн воювало проти Радянського Союзу на східному фронті під німецьким командуванням.

Червона армія ці війська розбила, а країни — окупувала. Вона перемогла, але не «звільнила». Оскільки ні про який такий «звільнення» вони СРСР не просили ні в якій формі. Та, власне, той режим, який Сталін нав’язав цим країнам після війни, никик не був схожий на «звільнення».

Це була окупація. Або пряма, з військовими базами і великими контингентами військ — як у випадку з Чехією, Словаччиною та Угорщиною. Або жорсткий контроль допомогою маріонеткових режимів, як у Румунії та Болгарії.

Економічна модель, нав’язана СРСР цим країнам, була вкрай неефективною. Досить сказати, що в міжвоєнний період Чехословаччина була країною з чи не найвищим рівнем життя в Європі (можливо за винятком Швейцарії та вище, ніж у Німеччині та Франції), а тепер Чехія і Словаччина ледь обганяють саму відсталу країну «старої» Європи — Португалії.

Таким чином, тема «визволення» цих країн звучить непереконливо: народам цих країн гітлерівський режим ніяк не погрожував, ніякої програми знищення болгар, румунів та ін. у Гітлера не було, а чехи, словаки та угорці взагалі вважалися «братніми народами» (як тепер модно висловлюватися, хе-хе).

Зрозуміло, окремої страшною трагедією є Голокост. Але навряд чи Путін формулює тему «звільнення Європи від нацизму» так вузько, тобто як проект порятунку виключно європейських євреїв і циган.

Тим більше, що де-факто Червона Армія мало кого врятувала. Суха статистика говорить, що під німецькою окупацією виявилося близько 6 — 7 млн. євреїв. Отже, фактично всі вони й були знищені, а Червона Армія встигла врятувати від знищення сотні тисяч, але ніяк не мільйони…

Як не крути, але Польща на сході від Німеччини була єдиною країною (крім СРСР), яка піддалася прямий і явній німецької агресії, зі зброєю в руках намагалася чинити їй опір, але, в кінцевому підсумку, цю боротьбу програно.

І тут вся міфологія звільнення працює в повний зріст: у 44-му році Червона Армія з боями вдерлася на територію Польщі і витіснила до січня 45-го німецьку армію. Чим не звільнення?

Є, щоправда, незначні шорсткості в цій конструкції. Як наприклад, бездіяльність армії Рокоссовського під час Варшавського повстання. Але тут є маса всіляких обьяснений, причому деякі з них виглядають цілком переконливо.

У цій ситуації пакт Молотова-Ріббентропа — як кістка в горлі. Він всю цю конструкцію «звільнення» руйнує, оскільки було 17 вересня 1939 року, було вторгнення Червоної Армії, розділ Польщі, спільний з вермахтом парад у Бресті, розстріл польських офіцерів в Катині і т. д.

На цьому тлі повторний прихід Червоної Армії в Польщу виглядає не звільненням, а розбиранням двох розсварені між собою бандитів, які, вчепившись одне одному в горло, прокотилися в черговий раз по багатостраждальній Польщі.

Залишилося додати, що у Польщі після війни Сталін теж встановив маріонетковий, репресивний режим, який не мав нічого спільного з вільним вибором «звільненого» польського народу.

Таким чином, відмова Польщі вважати вторгнення 44-го року «звільненням» повністю руйнує міф про «порятунок» Європи Радянським Союзом. І, відповідно, зникають підстави для горезвісної «подяки».

Мені здається, що Путін, фактично звинувативши Польщу в розпалюванні війни, сам остаточно знищив міф про «порятунок Європи». Оскільки тепер вже чекати від поляків якийсь подяки за «звільнення» не доводиться.

У будь-якому разі тепер будь-яка риторика в дусі «воїна-визволителя» буде виглядати явною натяжкою у розрахунку на ввічливе мовчання співрозмовників.

Повертаючись до початку цього поста можу сказати, що пам’ятник власівцях — це перша ластівка. І в довшій перспективі, вона набагато більше шкоди вони можуть завдати для всього створеного ще сталінськими историографами міфу про Другій Світовій Війні, ніж будь-які нападки на Польщу або її посла в Німеччині в кінці тридцятих років.

Якщо Путін буде і далі наполягати на конструкції «Червона Армія врятувала Європу від нацизму», то рано чи пізно з’явитися симетричний контрконцепт «Вермахт своїм відчайдушним опором на Східному фронті врятував Західну Європу від комунізму». Причому ступінь переконливості й аргументованості цього концепту буде нітрохи не гірше сталінсько-путінського. Як, втім, і ступінь його умовності і натягнутості.

У висновку хочу сказати, що годинна лекція Путіна перед главами держав СНД з його тирадами типу «вас б нікого не було» — мене, чесно кажучи, вразила. Це кого б не було? Узбеків з казахами? Туркменів з таджиками? Цим країнам взагалі нічого не загрожувало! План “Барбаросса” передбачав вихід на лінію Астрахань — Архангельськ. І все! Ніякого просування на схід, в Середню Азію не передбачалося.

Відповідно, те, що народи цих країн воювали за звільнення Росії від нацистів і до того ж прийняли у себе мільйони російських біженців — це, об’єктивно кажучи, чистий акт солідарності і благородства. Чи зможуть дорогі росіяни відплатити їм тією ж монетою? Сумніваюся. У всякому випадку відношення, наприклад, москвичів до гастарбайтерам з цих країн не дає підстав на це сподіватися…

Альфред Кох