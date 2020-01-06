СБУ розпочала кримінальне провадження у зв’язку з публікаціями про участь підлеглих Баканова в організації двох терористичних актів

Як я вже повідомляв, Служба безпеки України почала розслідувати кримінальну справу у зв’язку з моїми публікаціями про участь підлеглих Иванушки Баканова в організації двох терористичних актів.

Оскільки мені достеменно відомо, що вибух у Харкові 22 лютого 2015 року, в результаті якого загинули 4 і було поранено 11 осіб, організував тодішній начальник відділу захисту національної державності УСБУ в Харківській області (нині – заступник начальника УСБУ в Харківській області Андрій Саленков, а вибух біля Верховної Ради 31 серпня 2015 року, в результаті якого загинули 4 людини, організував тодішній і нинішній начальник Департаменту захисту національної державності СБУ Анатолій Дублик, Іванушка дав підлеглим команду мені «заткнути рот». Зараз у всіх державних установах СБУ проводить вилучення документів, в яких згадується моє ім’я, отримана санкція суду на проведення обшуку у мене вдома, у відношенні мене розпочато комплекс негласних слідчих заходів.

Сказати по-правді кажучи, всі потуги лейтенанта Баканова мені аж ніяк не заважають – я таких професіоналів як він у дитинстві з рогатки розстрілював. Але щоб дрібний барига Баканов, який ніколи в житті не стикався з оперативною роботою або досудовим розслідуванням і до недавнього часу поняття не мав про моє існування, чітко запам’ятав той, як мене звати, я вирішив зробити йому символічний подарунок, – я погодився із пропозицією адвоката «харківських терористів» Oleksandr Shadrin дати свідчення у Харківському апеляційному суді.

Справа в тому, що в ході розслідування харківського теракту відразу ж було встановлено, що вибух влаштували агенти відділу захисту національної державності Управління СБУ в Харківській області, які перебували на зв’язку у начальника цього відділу Андрія Саленкова і його підлеглого Олександра Усика (до речі, Усик затриманий 24 грудня 2019 року слідчими ДБР за вимагання неправомірної вигоди в сумі 800 тис. грн. від представника ТОВ «Євро Снап Трейд» за сприяння в перерахунку коштів за виконані роботи Державним підприємством стратегічного значення «Артемсіль»). Більше того, з’ясувалося, що вибух у Харкові – це була місцева ініціатива і Саленков не погодив це питання з керівництвом СБУ.

Про це «Латиш», вибачте, Віктор Іонасович Кононенко, доповів тодішньому начальнику АТЦ при СБУ Василя Грицака, але було вирішено не роздмухувати скандал, щоб не псувати «честь мундира». Втім, Саленков був суворо попереджений, що в разі, якщо він ще раз дозволить собі щось подібне, буде відправлений на перевиховання на «зону» в селі Мокошиному Чернігівської області. До речі, це – нюанс, який відрізняє харківський теракт від кидання гранати під Верховною Радою 31 серпня 2015 року: в останньому випадку масові заворушення під парламентом були влаштовані СБУ в ході спецоперації, затвердженої особисто головою СБУ Грицаком.

Незабаром після вибуху СБУ затримала трьох членів підпільної терористичної угруповання «Харківські партизани» – принаймні, саме так підозрюваних Тетюцького Віктора, Сергія Башликова і Володимира Дворнікова називав всюдисущий Антон Геращенко. Ні в ході досудового слідства, ні на суді підозрювані/обвинувачені свою вину не визнали, незважаючи на те, що їх нещадно катували. Як раптом 28 грудня 2019 року Фрунзенський районний суд Харкова оголосив обвинувальний вирок, засудив Тетюцького, Башликова і Дворнікова до довічного ув’язнення і звільнив їх з-під варти з тим, щоб більше їх духу в Україні не було.

Правда, вирок не вступив у законну силу і адвокати збираються оскаржити його і заслухати в апеляційній інстанції мої свідчення.

У такому разі як свідка в суд треба викликати не тільки мене, але і народного депутата VIII скликання Ігоря Луценка. Справа в тому, що в перших числах червня 2019 року, як тільки Зеленський призначив головою СБУ дрібного комерсанта Баканова, Ігор на моє прохання зустрівся з Іванушкою і передав йому підготовлену мною «осквернив ятну записку», в якій були зазначені факти вчинення працівниками СБУ терористичних актів. З тим, щоб не роздувати зайвого скандалу Ігор запропонував Баканову створити в Управлінні внутрішньої безпеки СБУ робочу групу для розслідування цих фактів і опитати мене.

Іванко покивав гривою, але замість того, щоб навести хоча б елементарний порядок в Конторі, призначив Саленкова заступником управління СБУ в Харківський області, а Дублика, якого ще в лютому 2017 року Грицак вигнав зі служби за систематичне п’ятому янство, відкликав з пенсії і призначив своїм заступником (нині Дублик повернувся на посаду начальника ДЗНД). Думаю, що це обставина для суду буде головним доказом того, що вибух у Харкові влаштували, дійсно, співробітники СБУ. Інакше б Баканов не намагався мене залякати, а, принаймні, спочатку провів би запропоновану Ігорем перевірку (втім, зазначу, що з таким же успіхом Іванушка може лякати їжака голим задом, при чому своїм).

Крім того, враховуючи, що адвокат має право самостійно збирати докази й надавати їх суду, я пропоную Олександру Шадріну негайно зустрітися в Києві (я повертаюся в Україну 6 січня 2019 року) з тим, щоб я під відеозапис і з належним процесуальним оформленням дав йому свідчення. Вони, напевно, стануть в нагоді якщо не в Харківському апеляційному господарському суді, в Європейському суді з прав людини.

Володимир Бойко