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«Полусельскохозяйственная держава»: Карасьов розповів про небаченої витік мізків з України

06.01.2020

Україна продовжує втрачати кваліфікованих фахівців, і такими темпами зовсім скоро країна перетворитися в полусельскохозяйственную державу.

Така думка прозвучала від політолога Вадима Карасьова. Він підкреслив, що втрата цінних кадрів представляє велику опасностьспециалисты, адже з їх від’їздом Україна втрачає напрацьовані технологічні процеси і здібності.

Карасьов підкреслив, що зараз в Україні залишаються тільки люди, які скоро вийдуть на пенсію, а молодь покидає країну. На думку політолога, в результаті згубних процесів деіндустріалізації в Україні залишиться лише кілька підприємств, які теж з часом припинять свою роботу. Також Карасьов указує на те, що за останні кілька місяців в Україні різко впали темпи виробництва у промисловій галузі. Саме промисловість забезпечує Україні найвищі доходи.

Політолог нагадав, що в країні велика кількість різних відомств та міністерств, однак відсутня Міністерство промисловості, яка відіграє велику роль в економіці. Згідно з прогнозом Карасьова, коли з України поїдуть останні фахівці, європейські країни просто розірвуть державу на шматки.

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