Змушують працювати за безкоштовно і вимагають гроші на їжу: як роботодавці ошукують українців

Українців все хитрішими обманюють при влаштуванні на роботу. Часто жертвами шахраїв стають фрілансери, яким не виплачують зароблені гроші. Або новачки, яким обіцяють пристойну зарплату і контракт, а в результаті залишають з носом.

До того ж, щоб заощадити власники компаній все частіше змушують співробітників працювати за двох або самостійно урізують премії. Детальніше про схеми обману при працевлаштуванні.

Обіцяли 8 тисяч, а заплатили тисячу

Дуже часто роботодавці, наймаючи на роботу, обіцяють хорошу зарплату, офіційне оформлення. Правда, уникають уточнити всі умови.

Киянин В’ячеслав розповідає про свій досвід працевлаштування. Йому запропонували попрацювати менеджером з пошуку реклами в одному виданні. Обіцяли платити мінімум 8 тисяч гривень, але особливих умов не висували.

«Мені доводилося весь робочий день обдзвонювати дрібних підприємців, які потенційно могли дати нам невеликий блок реклами. Керівник хвалив, казав, що все виходить відмінно, план виконую. Пройшов місяць, а грошей немає. Після нагадування мені видали 1 тисячу гривень. На моє запитання, відповіли, що, виявляється, план я не виконав, трохи не дотягнув. Але і через місяць історія повторилася. Звичайно, я пішов», – розповідає OBOZREVATEL В’ячеслав.

Яна Смирнова з Харкова знайшла роботу копірайтером в одній зі столичних компаній. Працювати потрібно було віддалено, зі свого комп’ютера. «Завдання я брала прямо на сайті цієї компанії, кожна написана мною стаття оцінювалася в певну суму. Причому мені пообіцяли, що після першого ж виконаного завдання зі мною укладуть контракт», – розповідає Яна.

Дівчина написала кілька статей, а коли поцікавилася контрактом, то отримала відповідь, що тільки коли вона заробить більше 500 грн, їй їх виплатять і відразу ж підпишуть документи.

«Мені запропонували написати об’ємний текст англійською мовою. Я кілька днів над ним працювала, обіцяли заплатити тисячу гривень. Але як тільки текст здала, відразу з’явилися претензії – то фото не так поставила, то замість двох цитат, потрібно знайти три в кожну главу.

В результаті мені сказали, що з текстом я не впоралася. Я вирішила більше не співпрацювати, зрозуміла, що мене просто обдурили. Тим більше відшукала відгуки тих, хто намагався з ними працювати. Виявилося, вони не перший раз так роблять і ні з ким контракт не укладають. Так адже простіше обманювати», – поскаржилася Яна.

Кандидати на роботу

Спрощенка

До речі, HR-експерт rabota.ua Тетяна Пашкіна радить обов’язково, перед тим як іти на співбесіду, промоніторити відгуки користувачів про компанії та проаналізувати їх. «Потрібно відразу відмести відгуки, які пишуть, наприклад, конкуренти. А також якщо колишній співробітник скаржиться на грубиянку секретарку, то це не настільки важливо. Головне зрозуміти – чи платять тут вчасно зарплату і як ставляться до співробітників», – говорить OBOZREVATEL Пашкіна.

Наживаються на кандидатах

Як зазначає HR-експерт, є роботодавці, які в якості тесту дають минулорічну роботу своїх співробітників. Щоб просто подивитися, як людина справляється, як мислить. А є й такі, хто для проби пропонує кандидату виконати реальну роботу. Дуже часто це стосується творчих професій.

«Таким чином, за рахунок кандидатів, яким нічого поки не платять, розробляють цілі маркетингові дослідження, складають плани і стратегії, готують дизайн або статтю. Кандидат, звичайно, старається, викладається на повну, а потім йому кажуть, що інший конкурент виявився краще», – говорить Пашкіна.

Кандидатів просять виконати реальну роботу безкоштовно

vsnbazar

Досі живучий і мережевий маркетинг. Так, в оголошеннях про роботу пишуть, що шукають менеджерів, маркетологів, начальників відділів кадрів, помічників керівників. А на ділі виявляється, що чоловік повинен продавати подушки посуд або по телефону.

Часто обманюють фрілансерів – людей, які шукають замовлення в інтернеті. Наприклад, написати статтю, зробити копірайт, або розробити невеликий сайт, програму для мобільного застосування. В таких випадках не варто братися за роботу, не отримавши хоча б 50% передоплати і не обговоривши точно умови.

Часто обманюють фрілансерів

Діловий світ

Купи коньяк і десерт

Нещодавно один з користувачів соцмереж розповів, як він намагався влаштуватися на посаду сімейного водія. Оголошення він знайшов в інтернеті. Зідзвонився з автором.

«Він мене запитав, курю я, випиваю чи? Потім повідомив, що він депутат і запропонував приїхати на зустріч. Приїжджаю, набираю його, а він каже, не міг би я зайти у магазин придбати пляшку коньяку і десерт, у них, мовляв, банкет», – пише чоловік

А потім ще й попросив поповнити йому рахунок на телефоні. «На що я відповів, що більше грошей у мене немає». Кандидат на роботу ще довго чекав дзвінка від роботодавця, але той більше на зв’язок не вийшов.

За словами Тетяни Пашкиной, досі люди попадаються на вакансії, де потрібно платити за навчання або купувати уніформу. Або зовсім пропонують за свій рахунок викупити комплектуючі для майбутньої роботи. Ніколи не варто зв’язуватися з такою роботою. Тому що тут, швидше за все, намагаються заробити на вас.

Підкидають роботу і урізують премію

Буває, що обман відбувається і через непорозуміння роботодавця і кандидата. «Людина взяв аванс за роботу. Але він бачив обсяг роботи по-своєму і чесно виконував його. А ось у роботодавця були зовсім інші уявлення про це.

Або чоловік влаштувався на випробувальний термін, а після закінчення місяця-двох йому кажуть, що він не підходить. Людина вважає, що його обдурили. А роботодавець думає, що кандидат не досить себе проявив, тому що він розраховував на інше», – пояснює Пашкіна.

Чи бувають інші ситуації. Кандидата беруть на вакансію, але поступово підкидають все більше і більше роботи. То колега захворіла, то у відпустку пішла, потрібно допомогти, адже однією справою займаємося. І в результаті виявляється, що допомога перетворюється в твої обов’язки причому за цю ж плату.

У таких випадках потрібно чітко окреслювати своє коло обов’язків, розпитувати вже при співбесіді, що саме доведеться робити.

Також трапляється, що роботодавець переглядає систему бонусів або премій в односторонньому порядку. «Я працювала менеджером в компанії, яка торгує косметикою. Я продавала косметику, так і відповідала за просування бренду в соцмережах. Правда, довгий час ми співпрацювали з компанією, яка професійно це робила, але потім директор вирішила заощадити, і відмовилася від їх послуг.

Все лягло на мене, і продажу в перший місяць трохи впали приблизно на 30%. Директор вирішила, що у всьому винна я просто не доплатила мені третину зарплати. Мені довелося піти», – розповідає OBOZREVATEL Даша Черненко.

За словами Тетяни Пашкиной, таке трапляється. Коли роботодавець в односторонньому порядку переглядає систему бонусів, премій: «Людина добре працює весь рік. А роботодавець вирішує, що занадто багато доведеться заплатити премії. І в результаті 7% перетворюються на 5%, а то і в 3%».