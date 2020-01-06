Світова конфедерація профспілок виступила проти нового трудового кодексу України

Міжнародна конфедерація профспілок (ITUC) вважає, що проект нового трудового кодексу України позбавить працівників правового захисту, а профспілки не зможуть їх захистити.

Про це заявляє прес-служба конфедерації.

На думку організації, результатом прийняття проекту закону стане:

1. Спрощене звільнення працівників у будь-який момент за бажанням роботодавця.

2. Короткострокові індивідуальні трудові договори; договори з нефіксованим робочим часом.

3. Понаднормова робота стане нормою і буде оплачуватися в 5 разів менше, ніж раніше.

4. Скасування деяких соціальних гарантій працівникам і зниження захисту матерів з маленькими дітьми, ще більше полегшує їх звільнення;

5. Переведення працівника на інше робоче місце без його згоди.

6. Фактична ліквідація профспілок.

Відзначається, що законопроект був прийнятий без консультацій з профспілками, і складається з 99 статей, щоб він міг мати в парламенті обмежений розгляд.

Додатково зазначено, що український уряд відмовився звертатися за допомогою до Міжнародної організації праці (МОП), оскільки проект закону порушує кілька конвенцій МОП.

«Уряд України стоїть на боці олігархів і багатонаціональних корпорацій і виступає проти працівників, громадськості та профспілок. …Ми засуджуємо український уряд за безрозсудні порушення своїх міжнародних зобов’язань, за якими країна ризикує втратити важливу підтримку в Європі та світовому співтовариству», — заявила генеральний секретар Міжнародної конфедерації профспілок Шаран Барроу.