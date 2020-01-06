Washington Post: Зеленський робить великі успіхи, незважаючи на презирство Трампа

Погане ставлення Вашингтона, яке почалося з дня інавгурації президента України Володимира Зеленського в травні, залишається без змін навіть після викриття схеми Дональда Трампа за вимагання українського втручання у вибори в 2020 році.

Черговий ляпасом від адміністрації Трампа стала відміна візиту в Україну держсекретаря США Майка Помпео, пише Washington Post.

Видання відзначає, що незважаючи на всі образи з боку Білого дому, президент Володимир Зеленський демонструє величезні успіхи на посаді глави держави однією з найбільш проблемних країн Європи. Зокрема, економіка України демонструє впевнене зростання, експорт також зріс, а інфляція скоротилася. У 2019 році зарплати українців зросли на 10%, а гривня дорожчає швидше, ніж будь-яка інша світова валюта.

За час президентства Зеленського в парламенті були схвалені ключові кроки по запобіганню корупції, готуються до реалізації великі економічні реформи включно з приватизацією 500 державних компаній і лібералізацією продажу землі.

Крім того, Росія погодилася заплатити Україні 7 мільярдів доларів протягом наступних 5 років за транзит газу через її територію, а також 2,9 мільярда, щоб залагодити попередні суперечки.

Видання також звертає увагу на те, що під час грудневої зустрічі «нормандської четвірки» в Парижі Володимир Зеленський твердо відстоював українські «червоні лінії», показавши, що він не стане легкою здобиччю для Кремля.

«Навіть найбільші критики Зеленського були заспокоєні», — сказав аналітик Володимир Сокор.

Тим часом Трамп продовжує повторювати російську пропаганду про нібито українською втручання у вибори в 2016 році. Видання підкреслює, що адміністрація Трампа явно не в захваті від того, що в Україні нарешті з’явився компетентний лідер.