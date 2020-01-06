У Словаччині в горах сталося масштабне ДТП, постраждали 5 українців

У Словаччині в Татрах сталася масштабна дорожня аварія за участю 20 транспортних засобів, у якої постраждали п’ятеро українців, повідомляє HNonline.

На автотрасі D1 під Спішська-Штвртоком сталася масова аварія, в якій зіткнулися 17 автомобілів, два мікроавтобуси та один автобус.

За попередньою інформацією, як зазначає портал, на місці ДТП постраждали двоє людей. На момент аварії в транспортних засобах була 41 людина.

У той же час співтовариство “Спеціальний контроль” в Facуebook повідомляє, що в аварії біля словацького міста Попрад на автодорозі D1 постраждали 10 осіб, серед них і п’ятеро українців.

Відзначається, що двох постраждалих українців доставили в клініку. У них незначні травми. Мікроавтобус з українцями прямував з Праги у Львівську обл. Причиною ДТП стала негода на автотрасі D1.