Кабмін розробив «єдиний податок» для IT: платитимуть по-новому

Минцыфра разом з парламентським комітетом з цифрової трансформації презентували податкову реформу для IT-компаній. Фактично для них хочуть ввести п’яту групу єдиного податку.
Як говориться в презентації міністерства, яку опублікували на офіційному сайті відомства, для окремих компаній скасують всі податки, крім «єдиного» податку з обороту, військового збору та ЄСВ. Останній буде сплачується у розмірі 22% від двох мінімальних зарплат.
Хто зможе користуватися новим податком?
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компанія з кількістю співробітників більше 10;
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частка експорту в прибутку – більш 75%
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частка зарплатного фонду у собівартості – понад 75%,
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середня зарплата – не менше 5 мінімальних.
Скільки доведеться платити?
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єдиний податок (стартова ставка 4%, до 2024-го щорічно буде зростати на 1 п. п, поки не досягне 7%);
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ЄСВ у розмірі 22% від двох мінімалок;
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військовий збір до 1,5%.
Яка особливість?
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Обмежень щодо максимального обороту компаній, як це працює для інших «єдинників», не буде;
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скасовується ПДФО;
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податки за працівників будуть платити роботодавці: зникає необхідність оформляти айтішників як Фопів.
«Ми пропонуємо ввести єдиний податок для юридичних осіб без обмеження обігу. Ми пропонуємо встановити його на рівні 4-7%. Та ні, ми не впевнені, що це єдине правильне рішення», – презентував нововведення заступник міністра цифровий трансформації Олександр Борняков.