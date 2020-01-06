Кабмін розробив «єдиний податок» для IT: платитимуть по-новому

Минцыфра разом з парламентським комітетом з цифрової трансформації презентували податкову реформу для IT-компаній. Фактично для них хочуть ввести п’яту групу єдиного податку.

Як говориться в презентації міністерства, яку опублікували на офіційному сайті відомства, для окремих компаній скасують всі податки, крім «єдиного» податку з обороту, військового збору та ЄСВ. Останній буде сплачується у розмірі 22% від двох мінімальних зарплат.

Хто зможе користуватися новим податком?

компанія з кількістю співробітників більше 10;

частка експорту в прибутку – більш 75%

частка зарплатного фонду у собівартості – понад 75%,

середня зарплата – не менше 5 мінімальних.

Скільки доведеться платити?

єдиний податок (стартова ставка 4%, до 2024-го щорічно буде зростати на 1 п. п, поки не досягне 7%);

ЄСВ у розмірі 22% від двох мінімалок;

військовий збір до 1,5%.

Яка особливість?

Обмежень щодо максимального обороту компаній, як це працює для інших «єдинників», не буде;

скасовується ПДФО;

податки за працівників будуть платити роботодавці: зникає необхідність оформляти айтішників як Фопів.

«Ми пропонуємо ввести єдиний податок для юридичних осіб без обмеження обігу. Ми пропонуємо встановити його на рівні 4-7%. Та ні, ми не впевнені, що це єдине правильне рішення», – презентував нововведення заступник міністра цифровий трансформації Олександр Борняков.