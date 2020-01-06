У Києві оголосили в розшук підозрюваного у вбивстві: фото і прикмети

У Києві поліція оголосила в розшук підозрюваного у вбивстві, яке сталося 17 грудня минулого року в Лабораторному провулку, 41-річного Павла Аккуратова.

Про це повідомили на сторінці «Київ Оперативний» у Facebook. Громадян попросили терміново звернутися до правоохоронців, якщо вони побачать чоловіка.

Серед прикмет підозрюваного: зріст приблизно 170-175 см, русяве коротке волосся, на вигляд 35-40 років, худорлява статура. Чоловік не має постійного місця проживання, тому може вести бродячий спосіб життя.