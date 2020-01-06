Прокуратура вважає, що «Акордбанк» міністра фінансів Маркарової брав участь у відмиванні 1 млрд грн через підставних фізосіб

10 грудня 2019 р Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання прокуратури Києва про доступ до документів і речей у банку «Схід».

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2017-2019 роках банк «Схід» і ТОВ «Пауер Брок» перерахували понад 1 млрд грн на рахунку 116 підставних фізосіб в «Аккордбанке», банку «Земельний Капітал», «Укрбудинвестбанке» і «МетаБанк» під виглядом споживчих кредитів.

«Фізособи, які отримували кредити, надавали банкам інформацію про фінансовий стан, обсяг якої недостатній для таких операцій. Вони є власниками/керівниками/бухгалтерами юросіб — клієнтів «ОТП Банку», мають родинні зв’язки і вік понад 68 років», — йдеться у рішенні суду.

«З поточних рахунків цих фізосіб гроші знімалися готівкою, але кредити ніколи не погашалися», — стверджують слідчі.

Прокуратура впевнена, що ці фіктивні операції проводилися за сприяння посадових осіб банків.

Основний власник «Акордбанк» Данило Волинець, чоловік міністра фінансів Оксани Маркарової.

Банк «Схід» контролюється Володимир Костельман з «Фоззі Груп» (володіє магазинами «Сільпо», «Фора»).

Олексій Комаха для сайту dubinsky.pro