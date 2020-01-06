Військовий Сергій Рацун загинув вчора на Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків

В результаті обстрілу ворожих на Донбасі вчора загинув 44-річний боєць 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Сергій Петрович Рацун.

Про це повідомляється на сторінці організації «Рідна Славутчина» у Facebook.

«В результаті ворожого обстрілу в зоні проведення ООС загинув український герой, житель міста Славути Рацун Сергій Петрович, 1976 року народження», — йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що про місце і час прощання з героєм стане відомо пізніше.