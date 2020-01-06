Ще ніхто не виправляв провал в комунікації новим брехнею, — Бутусов про відпочинок Зеленського в Омані

Фарс з поїздкою президента України Володимира Зеленського в Оман триває другий день. Дурість і незручність вирішили принизити ще й брехнею.

Про це пише на своїй сторінці у Facebook головний редактор Цензор.НЕМАЄ Юрій Бутусов.

«Зупиніться! Звичайно, це незручно, коли Верховний Головнокомандувач під час війни знаходить час для відпочинку на березі Індійського океану, поки підпорядкована йому армія мерзне в окопах на Донбасі. Тим більше ніяково, якщо перемога на виборах досягається з гаслом «президент повинен жити як простий вчитель, а простий вчитель — як президент». Цієї незручності дадуть оцінку ті, хто живе захистом країни», — написав журналіст.

Разом з тим, Бутусов називає дурницею приховування інформації про поїздку Зеленського Оман від українців: «Звичайно, це дурість, приховувати таку інформацію від своїх громадян, тим більш якщо сам Зеленський висміював точно таку ж дурість минулого президента в номері про «Петра Інкогніто» на Мальдівах в 2018-м. Адже все одно дізнаються, помітять. Адже можна було вчинити по-людськи, сказати, їду на відпочинок на кілька днів з родиною, от готель, ось чек, та дорого, але декларація дозволяє, все законно, вибачте, відпрацюю. Цю дурість можна було виправдати так: вибачте, з міркувань безпеки вирішили опублікувати інформацію про відпочинок після його завершення, поїздка запланована на кілька днів, без охорони, ми діємо чесно».

«Але дурість і незручність вирішили ще принизити брехнею. Офісом президента опублікований набір роз’яснень — «офіційний візит», про який «забули» заздалегідь повідомити, фотографії з якимось дядьком в арабському одязі, при відсутності самого глави Оману, і при відсутності на зустрічі навіть посла України.

Фарс продовжується другий день — знову публікація Офісу президента, абсурдний текст про товарообіг — а яким чином візит Зеленського вплине на товарообіг, якщо поруч з ним немає жодного члена уряду, не визначено порядок і порядок денний візиту?» — пише журналіст.

«Зупиніться! Ще ніхто і ніколи не виправляв провал в комунікаціях новим брехнею. Продовжуючи брехати в такій нісенітниці, ви підриваєте довіру до своїх подальших серйозних ініціатив, адже тепер суспільство буде знати, що брехня навіть в очевидних випадках визнається допустимим. «Барон Мюнхгаузен славний не тим, що він літав на Місяць. Він славиться тим, що ніколи не бреше», — резюмував Бутусов.