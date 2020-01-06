У Закарпатській області В результаті бійки загинув чоловік

У Закарпатській області до смерті побили чоловіка на його дворі. Про це повідомляє прес-служба поліції Закарпатської області.

Мати загиблого повідомила, що її 50-річного сина побили невідомі на його дворі.

На тілі загиблого виявили синці, гематоми, перелом черепа, кісток обличчя та інші важкі травми.

«В селі Кушниця Іршавського району в результаті бійки помер місцевий житель. Поліція встановила особу кривдника, йому оголошено про підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілого», — йдеться в повідомленні.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне тяжке тілесне ушкодження».

Правоохоронці встановили, що чоловіка вбив 35-річний місцевий житель Кушниці, йому повідомили про підозру.