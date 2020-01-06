«Годі порівнювати з Мальдівами»: Саакашвілі підтримав Зеленського з-за візиту в Оман

Колишній президент Грузії і екс-губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі заступився за президента України Володимира Зеленського з-за його поїздки в Оман.

«Як я розумію Зеленського — будучи президентом, я теж любив літати в країни Затоки і не приховую, мені подобалося грітися на сонечку. Але в результаті цих «согреваний», добре нагріла руки економіка моєї країни, тому що після цього ми отримали більше 400 млн дол. інвестицій з Еміратів і Катару», — пише Саакашвілі на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, ці гроші дозволили побудувати нові аеропорти, порти та десятки готелів у Грузії.

Також Саакашвілі підкреслив, що на відміну від Зеленського він не літав рейсовим літак, а користувався президентським бортом.

«Вистачить чіплятися і порівнювати з Мальдівами. У цих країнах особисті поїздки та контакти мають вирішальне значення і дуже сподіваюся, що Україна побачить таку ж користь, як в свій час побачила Грузія», — додав Саакашвілі.