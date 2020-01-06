У Києві зали ігрових автоматів замаскували під VIP-караоке та інтернет-центри

Два тижні минуло з моменту оголошення про те, що всі гральні заклади закриті. У Києві частину їх замаскували під караоке-клуби та інтернет-центри, повідомляє Хмарачос.

У місцях, де раніше знаходилися «точки» грального бізнесу, з’явилися закладу «VIP-караоке», де дозволяється співати тільки людям, що досягли повноліття.

Крім того, в місцях колишнього знаходження казино «Космолот» вивішені таблички мережі Simple Games.

Раніше прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що правоохоронці проведуть повторні рейди з нелегальним гральним закладам, які продовжують працювати, незважаючи на заборону.

Нагадаємо, 20 грудня 2019 року Кабінет міністрів виключив можливість поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей». Радник глави МВС Володимир Мартиненко відзвітував, що правоохоронцям вдалося закрити 5,3 тисячі гральних закладів по всій країні. За фактом зайняття гральним бізнесом порушено 250 кримінальних справ.