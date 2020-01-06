У Дніпрі під жінкою обвалилася плита під’їзду: постраждалу забрала «швидка»

Днями в Дніпрі біля під’їзду малоповерхового будинку на вулиці Романа Шухевича впала плита перекриття. Саме в цей момент на вулицю виходила жінка — разом з бетонними уламками вона впала в підвал, пролетівши близько метра.

Про це повідомляє місцеве видання.

Про те, що плита на виході з під’їзду будинку № 55 тримається «на чесному слові», місцеві жителі говорили давно. З їх слів, вони і в «Жилсервіс-2» зверталися, і заяви писали, навіть домоглися, щоб приїхала експертна комісія. Разом з тим, нічого після їхнього візиту не змінилося. Рівно до того дня, поки плита не завалилася.

Бетонне перекриття обрушилося під жінкою, яка виходила з під’їзду. Потерпіла впала в підвал і сильно травмувалася — з місця події її забрала бригада швидкої допомоги. Підсумок — струс головного мозку і кілька швів на голові. Зараз її життю та здоров’ю нічого не загрожує. Однак навіть після цієї ситуації аварійну ділянку відповідальні особи в порядок так і не привели — місце, де раніше знаходилася плита, місцеві жителі закрили драбиною (щоб хоч якось вибиратися з під’їзду).