Німеччина озброює армію портативними ракетними комплексами Enforcer

Європейське ракетне об’єднання повідомило про укладення контракту з відділом закупівель Бундесверу. Усього планується закупити 850 ракет Enforcer за 76 мільйонів євро.

Мова йде про одноразову ручному гранатомете з керованими боєприпасами, який призначений для поразки піхоти і легкої бронетехніки противника на відстанях, що перевищують можливості існуючих систем.

Максимальна дальність стрільби з такого гранатомета досягає 2 кілометрів, а при використанні експериментального боєприпасу KFK дальність зросте до 3 кілометрів. Ракети Enforcer володіють функцією дистанційного підриву, що дозволяє вражати живу силу противника в укриттях.

Комплекс оснащений знімним прицільним пристроєм Airbus DS Optronics DynaHawk, що включає оптичний приціл з збільшенням х5.5 з нічним каналом, лазерний далекомір з точністю вимірювання до 1 метра на максимальній дистанції, атмосферні датчики (вимірювання тиску і температури повітря і швидкості вітру), та автомат захвату і супроводження цілі.

Даний приціл дозволяє програмувати підривник ракети, який можна активувати в польоті, з уповільненням, або від контакту.





