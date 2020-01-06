Рятувальники знайшли загублених туристів у Карпатах

Пара туристів з Києва піднялася на Говерлу, але не змогла знайти спуск, збившись з маршруту. Рятувальники знайшли пару через півтори години після того, як отримали повідомлення.

Двоє туристів з Києва, які заблукали під час сходження з гори Говерла в Карпатах. Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Івано-Франківській області в понеділок, 6 січня.

«5 січня о 16:10 в Службу порятунку надійшло повідомлення про те, що дві людини — 1980 року і 1979 року, жителі міста Києва, під час сходу з гори Говерла в напрямку урочища Заросляк зійшли з маршруту і, втративши орієнтування, не можуть самостійно зійти», — сказано в повідомленні.

На пошуки та загублена пари були направлені рятувальники.

«О 17:45 рятувальники зустріли заблукалих туристів в задовільному стані, в наданні медичної допомоги вони не потребували», — передають в ДСНС.

Рятувальники супроводили туристів до місця тимчасового проживання на НСБ Заросляк селища Ворохта.