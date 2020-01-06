«Відсіч»: Поліція жорстко затримала двох активістів за питання російської блогерше «Чий Крим?»

Правоохоронці затримали активістів Леоніда Овчаренко та Олексія Кальницького під час лекції російської блогерши, екс-журналістки каналу «Росія» Олександри Мітрошиної, яка відвідувала окупований Крим. Про це повідомляється на сторінці громадянського руху «Відсіч».

Активісти хотіли запитати у Мітрошиної «Чий Крим?» з-за того, що вона їздила на окупований Росією півострів. Правоохоронців викликав сам Овчаренко, ймовірно, з-за розгніваних фанатів блогерши. Однак прибулі поліцейські зажадали від нього покинути лекцію.

«А потім взяли його в наручники і поставили на коліна перед озверелой натовпом прихильниць блогерши. Один з цих фанів перед тим погрожував вбивством активісту», — йдеться в повідомленні «Відсічі».

Під час затримання Овчаренко нібито вдарили по голові. Йому стало погано і у нього тряслися руки.

Обох активістів доставили у відділення на вулиці Голосіївській. Овчаренко стало гірше і йому викликали «швидку допомогу». Медпрацівники заявили про необхідність госпіталізувати Овчаренко, проте поліція не дозволила його забрати.

На трансляції, яку ведуть активісти, співробітник поліції повідомив, що Овчаренко і Кальницький затримані за «дрібне хуліганство». У теж час в Нацполиции сказали в коментарі «Крим.Реалії«, що на даний момент інформації про затримання у них немає.

Додамо, що Мітрошина хвалилася в соцмережах в 2017 році, що відвідувала окупований Крим.