Потап впервые заговорил о ревности к Каменских

Потап положительно относится к пикантным фото жены, но кое-что все таки заставляет его ревновать

Известный украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) признался, что ревнует свою жену – украинскую певицу Настю Каменских.

«Не нравится, когда она целуется с актерами очень много», — сказал Потап, комментируя участие Насти Каменских в съемках.

Несмотря на ревность, артист не цепляется из-за этого к Насте и не устраивает скандалов. Свои отношения Алексей Потапенко назвал доверительными и теплыми.

По поводу пикантных фото своей супруги он отметил, что положительно к ним относится, поскольку они ему нравятся как мужчине.

Кроме того Потап подчеркнул, что его жена сногсшибательно выглядит даже проснувшись рано утром.

: hvylya.net