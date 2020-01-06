У Києві родина самостійно відбилася від грабіжників (відео)

У Києві невідомі вирішили пограбувати приватний будинок. Однак вони не знали, що у домі була вся родина, яка зуміла відбитися від злодіїв та самостійно вигнала їх.

Відповідне відео з камер спостереження з’явилося у мережі.

На відео видно, що двоє грабіжників дивилися у вікно. Ймовірно, вони вирішили, що у домі лише одна жінка. Коли ті вламувалися у двері, вибігли чоловік та жінка. Їм вдалося зачинити двері, а потім взагалі й вигнати невідомих. Захищати власну оселю вибігла навіть літня бабуся.

Зазначимо, що нещодавно киянки, яка розповіла про лютий напад грабіжників на її матір. Інцидент стався 30 грудня близько опівночі на пішохідному мосту в Дніпровському районі, між парком Перемоги та вулицею Челябінська. Там двоє зловмисників напали на жінку і відібрали у неї сумку.

: kyiv.znaj.ua

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