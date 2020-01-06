Сергій Ксендзик і звіряче вбивство дівчат: страшна правда про підозрюваного

Сергій Ксендзик і Єлизавета Бершацкая були затримані рано вранці 6 грудня за підозрою в жорстокому вбивстві 16-річної Марії Каминіна і 19-річної Єви Лисенко.

Подробиці кримінальної біографії Ксендзика у коментарі ТСН розкрив начальник головного управління Нацполиции Києва Андрій Крищенко.

За словами правоохоронців, Сергій Ксендзик раніше вчинив згвалтування, його вина була доведена і він був засуджений.

«Цей чоловік був раніше судимий за зґвалтування. Відсидів 10 років. Цю інформацію я можу підтвердити», — сказав Крищенко.

Слідчі розглядають як один з можливих мотивів вбивства — конфлікт на побутовому грунті. Була сварка, і з якої причини – зараз з’ясовується.

Сергій Ксендзик

Крім того, Сергій Ксендзик раніше перебував під слідством за пограбування із застосуванням насильства.

Сергій Ксендзик

Також відомо, що в травні 2018 року Ксендзик судився зі своєю дружиною з приводу розлучення. Чоловік не хотів розлучається, і його дружині довелося домагатися розірвання шлюбу через суд. Її позов задовольнили.

На 6 лютого 2020 року у Ксендзика призначено засідання у Шевченківському районному суді Львова у справі номер 466/159/19 (щодо позбавлення його батьківських прав).

У 2018 році Ксендзик притягувався до відповідальності за водіння в нетверезому вигляді.

У відкритій базі даних жителів України зазначено, що Ксендзик Сергій Дмитрович народився 25 травня 1985 року в селі Рокитница Волинської області.

В мережі, крім фото Ксендзика, опублікували фотографію і паспорт імовірною

співучасниці вбивства — Єлизавети Бершацкой.