Сергій Ксендзик і звіряче вбивство дівчат: страшна правда про підозрюваного

Сергій Ксендзик і Єлизавета Бершацкая були затримані рано вранці 6 грудня за підозрою в жорстокому вбивстві 16-річної Марії Каминіна і 19-річної Єви Лисенко.
Подробиці кримінальної біографії Ксендзика у коментарі ТСН розкрив начальник головного управління Нацполиции Києва Андрій Крищенко.
За словами правоохоронців, Сергій Ксендзик раніше вчинив згвалтування, його вина була доведена і він був засуджений.
«Цей чоловік був раніше судимий за зґвалтування. Відсидів 10 років. Цю інформацію я можу підтвердити», — сказав Крищенко.
Слідчі розглядають як один з можливих мотивів вбивства — конфлікт на побутовому грунті. Була сварка, і з якої причини – зараз з’ясовується.
Сергій Ксендзик
Крім того, Сергій Ксендзик раніше перебував під слідством за пограбування із застосуванням насильства.
Сергій Ксендзик
Також відомо, що в травні 2018 року Ксендзик судився зі своєю дружиною з приводу розлучення. Чоловік не хотів розлучається, і його дружині довелося домагатися розірвання шлюбу через суд. Її позов задовольнили.
На 6 лютого 2020 року у Ксендзика призначено засідання у Шевченківському районному суді Львова у справі номер 466/159/19 (щодо позбавлення його батьківських прав).
У 2018 році Ксендзик притягувався до відповідальності за водіння в нетверезому вигляді.
У відкритій базі даних жителів України зазначено, що Ксендзик Сергій Дмитрович народився 25 травня 1985 року в селі Рокитница Волинської області.
В мережі, крім фото Ксендзика, опублікували фотографію і паспорт імовірною
співучасниці вбивства — Єлизавети Бершацкой.