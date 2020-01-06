Мінекономіки очікує зміцнення гривні в 2020

Глава міністерства заявив, що курс буде зміцнюватися за умови розвитку економіки і сприятливої ситуації на світових ринках.

У 2020 році очікується зміцнення гривні. Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов у Facebook у понеділок, 6 січня.

Зміцнення курсу буде залежати від розвитку економіки та ситуації на світових ринках, стверджує міністр.

«Курс — це відносна ціна української економіки у світову. Коли ця ціна змінюється за зміни або в світі або в Україні, то має змінюватися й курс. Національний банк може вплинути на такі зміни тимчасово, трохи притримати курс або згладити коливання. Але ні один центральний банк, навіть у розвинених країнах, не має достатньо сили чинити опір серйозних змін курсу. Буде зміцнюватися курс у наступному році? Швидше за все так. Але все залежить від розвитку економіки та ситуації на світових ринках», — написав Милованов.