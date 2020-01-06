Вінничанин погрожував замінувати відділ поліції

Правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував замінувати Вінницький відділ поліції.

Про це повідомляє поліція Вінницької області.

У неділю, 5 січня, на спецлінію “102” надійшло повідомлення від невідомого чоловіка про те, що він має намір замінувати приміщення Вінницького відділу поліції.

Вибухотехніки та кінологи під час обстеження приміщення відділу поліції та прилеглої території небезпечних предметів не виявили. Поліцейські встановили, що телефонував 45-річний вінничанин.

За його словами, він заявив про нібито замінування будівлі заради розваги. Зловмисник затриманий і поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом неправдивого повідомлення про замінування розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено покарання до 6 років позбавлення волі.