Помпео кілька місяців вмовляв Трампа вбити генерала Сулеймані, – ЗМІ

Держсекретар США тривалий час виступав за ліквідацію високопоставленого іранського генерала Касема Сулеймані.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Washington Post.

“Помпео вперше заговоривши з Трампом про вбивство Сулеймані кілька місяців тому, але ні президент, ні представники Пентагону не були готові схвалити таку операцію” – цитує видання одне зі своїх джерел.

Держсекретар Майк Помпео говорив з президентом Трампом кілька разів в день минулого тижня, кульмінацією якого стало рішення Трампа схвалити вбивство вищого військового командувача Ірану генерал-майора Касема Сулеймані, як цього вимагали Помпео і віцепрезидент Майк Пенс.

Помпео програв аналогічну дискусію минулого літа, коли Трамп відмовився від військових дій проти Ірану після того, як він збив американський безпілотник, результат, який залишив Помпео “похмурим”, за словами одного американського чиновника.

Але недавні зміни в команді Трампа і капризи президента, стурбованого тим, що його считают нерішучим перед лицем іранської агресії, витворили можливість для Помпео наполягати на тих діях, які він відстоював тривалий годину. Досі протягом більш ніж року представники Міністерства оборони попереджали, що кампанія адміністрації щодо введення економічних санкцій проти Ірану посилила напруженість у відносинах з Тегераном, вимагаючи все більшої і більшої частки військових ресурсів на Близькому Сході, в годину коли багато в Пентагоні хотів зосередитися на Східній Азії. Трамп теж прагнув піти з Близького Сходу, як і обіцяв з перших днів своєї президентської кампанії.

Але цей настрій змінився 27 грудня, коли 30 ракет потрапили у спільну американо-іракську базу під Кіркуком, убивши американського цивільного підрядника і поранивши військовослужбовців. Тоді Помпео разом з міністром оборони Марком Еспером і головою Об’єднання об’єднаного комітету начальників штабів Марком Міллі запропонували Трампу кілька варіантів ракетного удару.

Касем Сулеймані був убитий 3 січня в районі аеропорту Багдада ракетним ударом американських ВПС за наказом президента США Дональда Трампа. Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї пообіцяв помститися за смерть генерала. Трамп у свою чергу заявивши, що Сулеймані слід було знищити багато років тому.