У прокуратурі розповіли подробиці затримання підозрюваних у вбивстві двох дівчат

Підозрюваних у вбивстві в Києві на Подолі, яких затримали сьогодні в Одесі, планують доставити в Київ. Про це повідомила прес-служба київської прокуратури.

«34-річного раніше неодноразово судимого чоловіка і 19-річну дівчину, яких сьогодні вранці затримали на одеському вокзалі за підозрою у вбивстві двох дівчат, планують доставити в Київ для повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою», — пишуть у повідомленні.

Як зазначили в прокуратурі, дії зловмисників попередньо кваліфіковано за пунктами 1, 6, 12 частини 2 статті 115 КК України (умисне вбивство двох або більше осіб з корисливими цілями за попередньою змовою) і частини 4 статті 187 КК України (розбій, вчинений організованою групою або пов’язані із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень).