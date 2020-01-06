У Криму Дід Мороз у новорічну ніч спалив обличчя дитині

У Севастополі (окупований Крим) в переддень Нового року Дід Мороз невдало показав фокус і обпік 9-річній дитині особа.

Як написало видання «КП-Крим», щоб порадувати школяра, його родина замовила 31 грудня на дім Діда Мороза і фокусника.

Під час подання артист захотів здивувати людей фокусом і поставив на голову дитині склянку з окропом, але не впорався із завданням. Ємність перекинулася, і рідина покрила обличчя третьокласника.

Вранці наступного дня мати зі школярем відправилися в лікарню. Там дитині поставили діагноз – термічний опік обличчя.

Хлопчика госпіталізували. З-за окропу його обличчя вкрилося пухирями.