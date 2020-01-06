Глави МЗС європейських країн зберуться на екстрене засідання через Ірану

Міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу збираються в цю п’ятницю, 10 січня, на екстрене засідання щодо ситуації навколо Ірану.

Про це інформує новинне агентство AFP.

«Міністри закордонних справ ЄС проведуть екстрені переговори щодо Ірану в п’ятницю», — повідомляє агентство з посиланням на дипломатів.

Повідомляється, що глава ЄС Урсула фон дер Ляйєн заявила, що деескалація в Іраку є інтересом іранського держави.

Нагадаємо, що в ніч на 3 січня американські силовики провели в районі міжнародного аеропорту Багдада операцію проти генерала Сулеймані та заступника голови іракського шиїтського ополчення аль-Мухандиса, яких у Вашингтоні вважають причетними до організації нападу на американське посольство в Багдаді 31 грудня 2019 року.