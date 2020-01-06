Російський телеканал показав перемогу Росії на ЧС з хокею, хоча їхня збірна програла фінал

Замість прямої трансляції вчорашнього фіналу молодіжного чемпіонату світу з хокею, де росіяни поступилися канадцям 4:3, найбільший спортивний телекалал Росії «Матч ТВ» показав запис матчу 2011 року, коли росіяни перемогли 5:3.

Як повідомляє «Трибуна», пряму трансляцію фіналу молодіжного чемпіонату з хокею вів російський «Перший канал», але у той же час спортивний канал «Матч ТВ» показував фінальну гру того ж чемпіонату, але 2011 року, також за участі збірних Росії та Канади. У результаті багато російських вболівальників вирішили, що їхня збірна перемогла.

: zaxid.net

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