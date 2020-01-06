Друк панно на полотні

Сучасні дизайнери все частіше вдаються до використання панно на полотні для прикраси інтер’єрів житлових будинків і офісних приміщень. Цей декоративний елемент відрізняється довговічністю, шикарним зовнішнім виглядом і практичністю. Brush Studio пропонує друк панно різних розмірів і з будь-якими зображеннями для вашого офісу або будинку. Додаткова інформація доступна на сайті http://brush-studio.info

Переваги декоративного панно

Полотно з печаткою допоможе ефективно оживити навколишнє оточення без витрат великої кількості коштів.

Поряд з практичністю і ефектним зовнішнім виглядом, цей предмет інтер’єру не «вдарить» по вашому гаманцю.

Зображення, надруковані на полотні, не тьмяніє з плином часу, а сама тканина прослужить не один рік.

Нові технології допомагають зробити панно справжнім витвором мистецтва завдяки високій чіткості друку, яскравих фарб і ефектним градієнтам.

Асортимент декоративних панно Brush Studio охоплює найбільш популярні тематики і композиції.

Панно підходить для будь-якого інтер’єру, у разі якщо вибрати підходящий сюжет і зображення. Ми пропонуємо клієнтам різні кольорові гами і сюжети панно, орієнтуючись на специфіку і загальний стиль приміщення. Важливо тонко вловити стилістику інтер’єру і колірну гамму, чільну в ньому для створення органічною композиції.

Чому звертаються саме до Brush Studio?

Brush Studio є затребуваною компанією серед сотень великих корпорацій і приватних підприємців. Ми займаємося створенням рекламних конструкцій та печаткою на панно і банерах. До нас звертаються завдяки таким особливостям:

Готова продукція має високу якість друку і зроблена з найкращих матеріалів;

Панно відрізняється високою міцністю і стійкістю до механічних впливів. Фарба не вицвітає, тканина захищена від виникнення зачіпок і потертостей.

Ми пропонуємо знижки постійним клієнтам.

Широкий асортимент панно в нашій колекції підійде для самих різних ситуацій.

Консультанти проконсультують вас в режимі реального часу, врахують всі побажання і допоможуть підібрати найбільш вигідний сюжет і колірну палітру панно.

На сайті існує онлайн-калькулятор для розрахунку приблизної вартості продукту.

Стильне панно додасть фарб в будь-який інтер’єр. Це простий, але надійний спосіб прикрасити приміщення, насолоджуючись прекрасним натюрмортом, улюбленою картиною або фотографією, яка гріє душу.