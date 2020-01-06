Друк панно на полотні

Сучасні дизайнери все частіше вдаються до використання панно на полотні для прикраси інтер’єрів житлових будинків і офісних приміщень. Цей декоративний елемент відрізняється довговічністю, шикарним зовнішнім виглядом і практичністю. Brush Studio пропонує друк панно різних розмірів і з будь-якими зображеннями для вашого офісу або будинку. Додаткова інформація доступна на сайті http://brush-studio.info
Переваги декоративного панно
- Полотно з печаткою допоможе ефективно оживити навколишнє оточення без витрат великої кількості коштів.
- Поряд з практичністю і ефектним зовнішнім виглядом, цей предмет інтер’єру не «вдарить» по вашому гаманцю.
- Зображення, надруковані на полотні, не тьмяніє з плином часу, а сама тканина прослужить не один рік.
- Нові технології допомагають зробити панно справжнім витвором мистецтва завдяки високій чіткості друку, яскравих фарб і ефектним градієнтам.
- Асортимент декоративних панно Brush Studio охоплює найбільш популярні тематики і композиції.
Панно підходить для будь-якого інтер’єру, у разі якщо вибрати підходящий сюжет і зображення. Ми пропонуємо клієнтам різні кольорові гами і сюжети панно, орієнтуючись на специфіку і загальний стиль приміщення. Важливо тонко вловити стилістику інтер’єру і колірну гамму, чільну в ньому для створення органічною композиції.
Чому звертаються саме до Brush Studio?
Brush Studio є затребуваною компанією серед сотень великих корпорацій і приватних підприємців. Ми займаємося створенням рекламних конструкцій та печаткою на панно і банерах. До нас звертаються завдяки таким особливостям:
- Готова продукція має високу якість друку і зроблена з найкращих матеріалів;
- Панно відрізняється високою міцністю і стійкістю до механічних впливів. Фарба не вицвітає, тканина захищена від виникнення зачіпок і потертостей.
- Ми пропонуємо знижки постійним клієнтам.
- Широкий асортимент панно в нашій колекції підійде для самих різних ситуацій.
- Консультанти проконсультують вас в режимі реального часу, врахують всі побажання і допоможуть підібрати найбільш вигідний сюжет і колірну палітру панно.
- На сайті існує онлайн-калькулятор для розрахунку приблизної вартості продукту.
Стильне панно додасть фарб в будь-який інтер’єр. Це простий, але надійний спосіб прикрасити приміщення, насолоджуючись прекрасним натюрмортом, улюбленою картиною або фотографією, яка гріє душу.