Кабмін дасть сім’ям антикризову допомогу

Щоб допомогти сім’ям у складних життєвих обставинах, уряд збільшить кількість соцпрацівників, запровадить принцип «гроші ходять за людиною», а також введе новий механізм соцвиплат.

Кабінет міністрів змінює систему допомоги сім’ям у складних життєвих обставинах. Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук, передає урядовий портал у понеділок, 6 січня.

Для допомоги таким сім’ям уряд створить ефективну службу та навчання фахівців із соціальної роботи.

«Для сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, урядом вводиться вчасна професійна допомога, спрямована на швидкий вихід з кризової ситуації… Кваліфікована соціальна допомога, створена в соціальних спільнотах, буде стимулювати такі сім’ї подолати складні життєві обставини і повернутися до активної економічної та соціальній життя», — заявив Гончарук.

Особливий акцент буде робитися на запобігання потрапляння українців у такі ситуації. Зокрема, буде збільшено кількість фахівців соціальної роботи, запроваджено принцип «гроші ходять за людиною», а також новий механізм соціальних виплат, який передбачає перехід від субвенції до програми по всіх виплатах.