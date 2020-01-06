Тисячі іранців провели Сулеймані в останню путь під вигуки «смерть Америці»

Багатотисячний натовп іранців вийшла на вулиці столиці на похорон військового командира Касема Сулеймані, вбитого ударом безпілотника США.

Про це інформує новинне агентство Reuters.

Повідомляється, що люди, які скандували «Смерть Америці», передавали один одному труни з тілами Сулеймані і командувача іракських шиїтів Абу Махді аль-Мухандиса, який також загинув під час п’ятничного нападу в Багдаді.

Скріншот: Twitter/ Javad Zarif

«Чи бачили ви коли-небудь таке людське море у своєму житті, Дональд Трамп? Ви все ще хочете слухати клоунів, які консультують вас по нашому регіону? Ви все ще думаєте, що можете зламати волю цієї великої країни і її народу? Кінець злочинного присутності США в Західній Азії почався», — написав міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Зариф у своєму Twitter, опублікувавши фото з Тегерана.

Фото: Javad Zarif