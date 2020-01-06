Керівник апарату Пентагону звільняється після вбивства Сулеймані

Голова апарату міністерства оборони США Ерік Чунинг в кінці місяця йде у відставку. Про це повідомляє Politico.

Згідно із заявою прес-секретаря Пентагону Алісси Фара, його замінить Джен Стюарт, головний співробітник апарату республіканців у комітеті Палати представників збройних сил і колишній радник голови Об’єднаного комітету начальників штабів.

Чунинг, колишній офіцер розвідки армії і ветеран бойових дій, керував повсякденними операціями в канцелярії міністра оборони США. Главою апарату Пентагону Еріка Чунинга призначили в січні 2019 року.

Раніше видання The New York Times повідомило, що військові чиновники запропонували вбити Сулеймані, розглядаючи це як «крайній захід» і не припускаючи, що Трамп піде на це.