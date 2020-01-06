У Пуерто-Ріко стався землетрус магнітудою 5,8

6 січня в Пуерто-Ріко стався землетрус магнітудою 5,8. Про це повідомила Геологічна служба США.

Поштовхи були зафіксовані вранці. За даними сейсмологів, епіцентр землетрусу розташовувався на глибині 6 км в 13 км від населеного пункту Індика на південно-заході Пуерто-Ріко.

The New York Times пише, що результатом землетрусу стало обвалення чотирьох будинків у населеному пункті Гуаника. Коли почалися поштовхи, місцеві мешканці вибігали на вулиці в піжамах. Про постраждалих не повідомляється.

Сейсмологи попередили, що протягом найближчих днів ще можуть бути поштовхи.