Зеленський та Гончарук привітали українців з Різдвом

Президент України Володимир Зеленський привітав українців, які святкують Різдво 7 січня. Текст привітання опублікований на сторінці в Facebook глави держави.

«Колядку ” дзвонів», написану на мелодію Миколи Леонтовича, переспівують в понад 150 варіаціях. Так український «Щедрик» дарує різдвяний дух по всьому світу», — написав він.

Зеленський зазначив, що це дух надії, добра, очікування дива і неймовірного єднання, яке панує за столом, коли сім’я збирається на Святу вечерю.

«Нехай рік буде щедрим на здійснені надії й чудеса, хай запанує злагода і настане мир у кожній родині! Всім смачної куті! Христос рождається! Славімо його!» — резюмував він.

Розмістив свої вітання до співгромадян, святкують Різдво за юліанським календарем, на сторінці в Facebook і прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

«Бажаю кожному українцеві, де б ви не були сьогодні: вдома за сімейним столом, на роботі, в далекій подорожі або на службі, захищаючи нашу Батьківщину, — відчути різдвяну радість, турботу та затишок!. Нехай у кожному домі панує мир і злагода. А Різдво подарує всім нам силу, віру і натхнення на новий рік», — написав він.