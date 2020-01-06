Один український військовий був поранений на Донбасі

Сьогодні в наслідок обстрілу сепаратистів поранення отримав один військовослужбовець зі складу ЗСУ.

За поточну добу сепаратисти тричі порушували режим припинення вогню на Донбасі, поранений один український військовий. Про це повідомляє прес-служба штабу ОНС в понеділок, 6 січня.

Сепаратисти обстрілювали позиції ООС поблизу Кримського. При тому використовувалися заборонені мінськими домовленостями 82-мм міномети, а також гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

«Сьогодні, 6 січня, в результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення», — сказано в повідомленні.

На ділянках розведення сил і засобів №1 і №2 6 січня дотримувався режим Тиша.

Як повідомлялося, в неділю на Донбасі було зафіксовано чотири обстрілу, в ході яких один військовий помер. Ще двоє військовослужбовців підірвалися на вибуховий пристрій. Один з них загинув, другий був важко поранений.