Зваблива Оля Полякова у купальнику продемонструвала пишне декольте

Співачка з дочками відпочиває у Маямі.

Популярна українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно порадувала шанувальників Оля Полякова у новому кліпі влаштувала запальні танці з ковбасою у супермаркеті Оля Полякова у новому кліпі влаштувала запальні танці з ковбасою у супермаркетіяскравим кліпом на пісню “Ночная жрица”, вирушила у заслужену відпустку.

Місцем відпочинку зірка разом із своїми двома дочками Машою та Алісою обрала Маямі, звідки і опублікувала пікантний знімок.

На фото Оля позує у жовтому суцільному купальнику сидячи на шезлонгу та демонструє пишне декольте.

“І шо ви там?”, – запитала у свох фанатів Полякова під світлиною.

У відповідь на запитання підписники співачки почали активно обговорювати її фото.

“Супер. Оля не дратуй, вам там класно, тепленько, сонце, море, кайф”, “Як завжди на висоті, вам на вигляд років 20, красуня”, “Вау, ось це богиня”, – писали у коментарях шанувальники зірки.

: tvgid.ua

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