Якщо б Янукович написав листа Зеленському…

Президенту України Володимиру Зеленському:

Дорогий Володимире Олександровичу!

Вітаю Вас з Різдвом Христовим і хочу побажати успіхів у Ваших зусиллях зі встановлення миру в нашій Україні!

Велике спасибі за дзвінок і привітання з нагоди Нового року моєму другові і колишньому колезі Володимиру Путіну. Він хороший і добрий чоловік. Частіше телефонуйте йому і Ви вирішити всі ваші проблеми. Якщо назвете одну з вулиць Києва на його честь, він вас озолотить. Адже ви самі сказали – для Вас немає ніякої різниці, як називається вулиця?! Так зробіть цей маленький подарунок президенту великої держави і сусідові. Путін хоче миру також, як і Ви.

Просто перестаньте стріляти. Цю громадянську війну розпочав Ваш попередник Петро Порошенко, який напав на наш рідний Донбас. Там теж хочуть миру! Давайте жити дружно! Навіщо Вам ця кордон з Росією? Захисники Донбасу разом з російською армією надійно її охороняють, тоді як через західний кордон України щосили лізе контрабанда.

Дайте Донбасу особливий статус і нехай ополченці «ДНР/ЛНР» оберуть своїх представників-депутатів у Верховну Раду України. Ви разом з ними вирішіть всі питання. Вони чесні і порядні люди, але вони бояться націоналістів, які почнуть вбивати лише тому, що вони не знають української мови. Нехай вони охороняють кордон своїх республік і у вас наступити довгоочікуваний мир.

Буду радий допомогти Вам, чим зможу. Як тільки Ви домовитеся з Путіним і керівництвом «ДНР/ЛНР», настане мир. Тоді я готовий повернутися у свій рідний Донбас, щоб з Вашою допомогою почати його відновлювати. Це моя мрія. Сподіваюся, вона здійсниться і Ви приїдете в наш Донецьк підтримати його працьовитий і мирний народ.

Щиро Ваш, з повагою Віктор Янукович

Герман ОБУХІВ