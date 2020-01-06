Пожежі в Австралії: Україна висловила готовність допомогти

Влада поки з’ясовують, чи є українці серед загиблих або постраждалих. При цьому в уряді заявили, що готові надати Австралії допомогу в разі необхідності.

Україна готова надати допомогу Австралії у зв’язку з пожежами. Про це повідомляє прес-служба МЗС України в понеділок, 6 січня.

Україна стежить за розвитком критичної ситуації в Австралії, а також висловлює співчуття сім’ям загиблих, заявили в МЗС.

«Зі свого боку, Уряд України готовий у разі необхідності надати допомогу дружньому австралійському народу. Посольство України в Австралії знаходиться на постійному контакті з державними і місцевими органами влади, в тому числі для з’ясування наявності громадян України серед постраждалих», — сказано в повідомленні.