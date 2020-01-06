Вибух українських військових на мінному полі в Золотому: стали відомі подробиці

Вчора, 5 січня, в районі Золотого-4 Луганській області, внаслідок наїзду на протитанкову міну ТМ-62 стався підрив вантажного автомобіля ГАЗ-66 одного з підрозділів Об’єднаних сил, який здійснював заходи логістичного забезпечення.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

В результаті вибуху один військовослужбовець загинув, ще один отримав важкі поранення.

На місці підриву працює слідча група, яка з’ясовує всі обставини події.

Координатор центру допомоги учасникам АТО в Хмельницькій області Наталія Дзекар назвала ім’я бійця, який загинув під час вибуху вантажівки ВСУ Золотом.

«НП сталася в районі населеного пункту Золоте-4. Вантажівка з двома військовими, серед яких був і Сергій Дічек, наїхав на протитанкову міну. В результаті вибуху наш земляк загинув. Інший військовий отримав важкі поранення», – повідомила Дзекар.

За словами журналіста та головного редактора ресурсу «Цензор. НЕМАЄ» Юрія Бутусова, причиною трагедії став підрив на своєму ж мінному полі біля опорного пункту взводу.

«Два підриву на мінах в одному з розвідувальних батальйонів на одному і тому ж опорному пункті. Один загиблий, троє поранених. На жаль, підриви на своїх мінах», – написав він.

Сергій Дічек служив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні. У Сергія залишилася дружина, яка живе з двома синами в селі Богданівка Волочиського району, і старенька мама.