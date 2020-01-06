Мешканці Одеси зібрали кошти для викупу історичної будівлі заводу «Краян»

Одесити за добу спільно зібрали кошти для викупу історичного цеху заводу «Краян». Він будувався як паровозне депо, пише «Маяк».

Спільно викупити історичний будинок 1883 року запропонував одеський ресторатор Алекс Купер. Він заявивши, що готовий заплатити 10% від вартості.

Корпус продає підприємство Атланта за 195 тисяч доларів. Компанія виставила його на продаж як «будинок під реконструкцію і розвиток». Пропонується перетворити цех в адміністративну чотириповерхову будівлю та збільшити його площу.

Ресторатор Алекс Купер заявив, що станом на 5 січня зібрана уся сума, а підприємство згодне на продажу.

Завод «Краян» в Одесі раніше був одним з найбільших підприємств у місті. На початку 2000-х він був занедбаний, але у 2016 році там вирішили відкрити Центр надання адміністративних послуг.