Стали відомі зарплати заступників міністра Мілованова

Зарплата міністра економіки, який поскаржився на “маленький” оклад і заявив, що міністри повинні отримувати по 5-10 тисяч доларів, у листопаді 2019 року, з урахуванням премій, склала 64,3 тис. гривень.

У вересні міністру нарахували премію в розмірі 345% від посадового окладу, у жовтні — 587,5%, у листопаді — 381,7%, в грудні — 373,75% (тобто в середньому – близько 420%).

При цьому Милованов отримав менше своїх заступників. Так, наприклад, оклад заступника міністра – торгового представника України Тараса Качки склала 157,3 тис. гривень, Тарас Висоцький отримав 136 052 гривень, а Інна Метельова, яка є екс-заступником Милованов отримала за листопад 131,5 тис. гривень заробітної плати.