У Польщі згорів хоспіс, є загиблі

У польському місті Хойніце сталася пожежа, в результаті якого загинуло не менше 4 осіб.

Займання сталося в ніч на 6 січня в хоспісі, розташованому в місті Хойніце Поморського воєводства, на півночі країни.

На момент спалаху в будівлі перебувало 26 осіб, – повідомляє Кореспондент. “Чотири людини загинули, 22 потрапили в лікарні”, – заявив представник пожежної охорони в Гданську Маріан Хінця.

Повідомляється, що крім пацієнтів, в результаті події також постраждали двоє поліцейських і двоє людей з персоналу хоспісу. Поліція почала розслідування. Вірогідною причиною події називають незагашений недопалок. На даний момент місце загоряння було повністю погашено.

“Чотири людини загинули, 22 потрапили в лікарні”, – заявив представник пожежної охорони в Гданську Маріан Хінця. Повідомляється, що крім пацієнтів, в результаті події також постраждали двоє поліцейських і двоє людей з персоналу хоспісу. Поліція почала розслідування.

Вірогідною причиною події називають незагашений недопалок. На даний момент місце загоряння було повністю погашено. У зв’язку з інцидентом мер Хойница Арсениус Финстер оголосив траур до 9 січня.