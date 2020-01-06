Арестович розкрив, чого чекати Зеленському в 2020-м: «Буде киплячий котел»

Україну в 2020 році чекає важкий час, адже поки Володимир Зеленський не може виправити головну проблему в країні

Про це розповів український експерт Олексій Арестович для Politeka on-line.

«Ми можемо константировать, що з 2020-2032 рік — це буде період релаксаційних воєн, коли всі будуть воювати з усіма за базові ресурси, як колись. За буквально розуміється воду, за буквально розуміється нафту, за буквально розуміється газ, за розуміються буквально кордону і т. д.. Час діалогів закінчилося, якщо раніше воювали за ідеологію, то зараз за своє сьогодення», — прогнозує Арестович події на 12 років вперед.

Крім того, експерт спрогнозував, що в майбутньому чекає Україну. Арестович пояснив з якими проблемами зіткнеться країна під час 2020 року.

«В Україні буде киплячий котел всіх економічних криз. Проблема в тому, що після Кучми олігархи купили нашу державу. У нас слабка державність її практично немає в Україні. Поки олігархи доять бюджет і доять населення нічого в Україні не зміниться», — зазначив Арестович.

Також він вказав на головні завдання, які поставив перед собою президент України Володимир Зеленський, а також пояснив безвихідь і крах цих завдань.

«Зеленський ігнорує релаксаційні війни та міжнародні проблеми. Він виступає миротворцем. Хоче навколо урагану зробити вікно. Але це нерозв’язна задача, особливо при такому сусідові, як Путін. Ми очікували, що він знищить олігархів. Але він потрапив до них у залежність. Він знаходиться в залежності навіть від тих олігархів, які втекли з країни. Він зовсім не маріонетка. Але у нього ніяк не виходить зрушити цю гору і виконати те, що у нього просили», — підсумував експерт.